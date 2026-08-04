Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Defekte Hydraulikleitung und Brandmeldeanlage lösen Feuerwehreinsätze aus

Bild-Infos

Download

Weinheim (ots)

Am heutigen Dienstag wurde die Feuerwehr Weinheim zu zwei Einsätzen im Tagesverlauf alarmiert. In der Hertzstraße musste auslaufendes Hydrauliköl eingedämmt werden. Am Nachmittag sorgte eine ausgelöste Brandmeldeanlage für den Einsatz der Feuerwehrkräfte.

Am heutigen Dienstag wurde die Feuerwehr Weinheim gegen 9 Uhr in die Hertzstraße alarmiert. Dort soll es laut Anrufer zu einer abgerissenen Hydraulileitung an einem Fahrzeug gekommen sein. Da unklar war, ob der Betriebsstoff noch austritt, wurde die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen waren allerdings sowohl die Mitarbeiter des ansässigen Unternehmens, als auch eine Fachfirma für solche Fälle vor Ort. Nach einer kurzen Kontrolle durch die Einsatzkräfte war ein weiteres eingreifen der Feuerwehr nicht erforderlich. Nach wenigen Minuten war der Einsatz bereits wieder beendet.

Am Nachmittag musste die Feuerwehr erneut ausrücken. Dieses mal zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Viernheimer Straße. Beim ankommen an der Einsatzstelle war das Gebäude bereits geräumt und alle Personen hielten sich an den dafür vorgesehenen Sammelplätzen auf. Durch die Erkundung durch den Angriffstrupp konnte keine Gefahr festgestellt werden. Die Anlage konnte vom Einsatzleiter zurückgestellt werden. Anschließend wurde das Objekt wieder an den Betreiber übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell