Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr zu steckengebliebenem Aufzug alarmiert

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Weinheim (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es am Berliner Platz in Weinheim zu einem Feuerwehreinsatz. Der intergrierten Leitstselle Rhein-Neckar wurde eine Person gemeldet, die sich in einer Notlage innerhalb eines defekten Aufzugs befindet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Rettungsdienst bereits vor Ort. Aufgrund der Objektgröße und der Anzahl an Aufzügen, war zunächst unklar um welchen Aufzug es sich handelt. Nach Rücksprache mit dem Technischen Unternehmen, welches für die Aufzüge verantwortlich ist, konnte der Lastenaufzug als Einsatzstelle ausfindig gemacht werden. Vor Ort war jedoch weder ein defekt, noch eine Person in Not vorgefunden werden. Da das Objekt neben einer Brandmedeanlage auch über Feuerwehrpläne verfügt, konnte sich die Feuerwehr vor Ort durch Einsicht in den Objektplan einen Überblick des Gebäudes verschaffen und die Anzahl der Aufzüge, sowie deren Standort erörtern. Dies zeigt, wie wichtig das aktualisieren und vorhalten solcher relevanten Informationen für die Feuerwehr sein kann, auch wenn es nicht brennt.

Die Feuerwehr Weinheim war mit einem Fahrzeug gemeinsam mit dem Rettungsdienst vor Ort.

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