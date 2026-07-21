Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Von Brandmeldealarm bis Hilfeleistung-Feuerwehr drei mal gefordert

Weinheim (ots)

Die Weinheimer Feuerwehr wurde heute Vormittag zu einer Ausgelöste Brandmeldeanlage in die Weinheim Galerie alarmiert. Der Löschzug rückte zur Einsatzstelle in der Weinheimer Innenstadt an. Bei der Erkundung konnte bereits schnell erörtert werden, dass zum Zeitpunkt der Auslösung eine Fachfirma eine Wartung durchführte. Da dennoch nicht ganz deutlich war, ob es auch in dem ausgelösten Bereich aufgrund einer Wartung zum Alarm kam, musste der Teil der Galerie durch die Feuerwehr erkundet werden. Doch schnell konnte durch die Kräfte Entwarnung gegeben werden. Der Bereich, in dem die Auslösung stattgefunden hat, gehörte zu dem, der Teil der Wartung war. Die Feuerwehr konnte nach wenigen Minuten wieder Einsatzbereit abrücken.

Noch auf dem Rückweg wurde die Feuerwehr auf eine unklare Rauchentwicklung aufmerksam. Gemeinsam mit der Polizei wurden die Bereiche Richtung Wachenburg abgefahren und begangen. Ein Feuer bestätigte sich nicht. Ebenso war auch keine Rauchentwicklung mehr sichtbar. Vor Ort konnte eine Baustelle vorgefunden werden. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang. Da weder Rauch, noch Feuer oder ähnliches vorgefunden wurde, was auf eine eventuelle Notlage deutete, war dieser Einsatz ebenfalls schnell beendet.

Gegen 11 Uhr musste die Feuerwehr erneut zu einem Einsatz ausrücken. Dieses mal forderte der Rettungsdienst die Brandschützer nach, da eine Tür geöffnet werden musste um dem Rettungsdienst Zugang zu verschaffen. Bei der Erkundung konnte die Feuerwehr sowohl ein offen stehendes-, als auch ein gekipptes Fenster vorfinden. Durch die Vornahme einer tragbaren Leiter, konnten die Feuerwehrkräfte in die Wohnung vordringen und dem Rettungsdienst den Zugang zum Patienten ermöglichen. Im Einsatz hier waren neben der Feuerwehr auch die Polizei und der Rettungsdienst im Einsatz.

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