Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Sirenenprobe liefert wertvolle Erkenntnisse für die weitere Planung in Weinheim

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Weinheim (ots)

Vor wenigen Tagen fand die gemeinsame Sirenenprobe der Städte Weinheim, Hemsbach und der Gemeinde Laudenbach statt. Ziel war es, die technische Funktion der Sirenen zu überprüfen und gleichzeitig Rückmeldungen aus der Bevölkerung zur Hörbarkeit zu erhalten.

An der Online Umfrage der Feuerwehr Weinheim beteiligten sich 116 Bürgerinnen und Bürger. Für diese Unterstützung bedankt sich die Feuerwehr herzlich. Die zahlreichen Rückmeldungen liefern wertvolle Hinweise und helfen dabei, die Sireneninfrastruktur weiter zu bewerten und gezielt weiterzuentwickeln.

Rund 85 Prozent der Teilnehmenden gaben an, die Sirenen deutlich gehört zu haben. Das zeigt, dass das Warnsystem in weiten Teilen des Weinheimer Stadtgebiets zuverlässig wahrgenommen wurde.

Die wenigen Rückmeldungen, bei denen die Sirene nicht oder schlecht hörbar war, konzentrieren sich überwiegend auf einzelne Bereiche im Weinheimer Westen. Diese Hinweise werden nun mit den vorhandenen Sirenenstandorten und den technischen Daten abgeglichen. So lässt sich prüfen, ob Optimierungen erforderlich sind oder ob sich die Wahrnehmung beispielsweise durch Bebauung oder örtliche Gegebenheiten beeinflussen lässt.

Sirenenproben dienen der technischen Kontrolle und der Weiterentwicklung des Warnsystems. Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind dabei ein wichtiger Baustein. Sie helfen, mögliche Schwachstellen zu erkennen und die Warnung der Bevölkerung weiter zu verbessern.

Die Feuerwehr bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Jede einzelne Rückmeldung unterstützt die weitere Planung und trägt dazu bei, den Bevölkerungsschutz in Weinheim weiter auszubauen.

Wichtig ist auch, die Bedeutung der Sirenensignale zu kennen.

Ein einminütiger an und abschwellender Heulton bedeutet Warnung der Bevölkerung. Schalte ein Rundfunkgerät oder informiere dich über amtliche Informationsquellen wie Warn Apps, Radio oder die Internetseiten der Behörden. Dort erhältst du Informationen zur Gefahrenlage und Hinweise zum richtigen Verhalten.

Drei Mal zwölf Sekunden Dauerton mit jeweils zwölf Sekunden Pause bedeutet Feueralarm. Dieses Signal dient der Alarmierung der Feuerwehr.

Ein einminütiger Dauerton bedeutet Entwarnung. Die unmittelbare Gefahr ist beendet. Mögliche Einschränkungen oder weitere Hinweise werden über die Medien bekannt gegeben.

Die nächste Gelegenheit, die Warnmittel kennenzulernen, bietet der bundesweite Warntag am Donnerstag, 10. September 2026. Um 11.00 Uhr werden bundesweit Sirenen sowie weitere Warnmittel wie Cell Broadcast, Warn Apps, Radio und Fernsehen ausgelöst. Gegen 11.45 Uhr erfolgt die Entwarnung. Der bundesweite Warntag bietet allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, die verschiedenen Warnmittel kennenzulernen und sich mit den Sirenensignalen und dem richtigen Verhalten im Ernstfall vertraut zu machen.

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