Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Fettbrand in Wohncontainer. Eine Person leicht verletzt.

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Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand in einem Wohncontainer in der Gorxheimer Talstraße alarmiert. Zu dem Einsatz rückten die Feuerwehrabteilungen Stadt und Sulzbach aus, da zunächst von einem brennenden Wohncontainer ausgegangen werden musste.

Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer bereits weitgehend gelöscht war. Nach der Erkundung durch den ersten Angriffstrupp ergab sich, dass es beim Erhitzen von Speiseöl zu einem Fettbrand gekommen war. Die anwesenden Personen versuchten anschließend, den Brand mit Wasser zu löschen. Dadurch kam es zu einer Fettexplosion. Das Feuer selbst blieb auf den Kochbereich begrenzt, jedoch wurden die Küchenmöbel sowie die Wände durch Ruß und Brandrauch erheblich verschmutzt.

Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera, schloss weitere Gefahren aus und überprüfte den betroffenen Container. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Eine Person erlitt leichte Verbrennungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die zweite anwesende Person blieb unverletzt.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass brennendes Fett niemals mit Wasser gelöscht werden darf. Wasser verdampft im heißen Fett schlagartig und schleudert brennendes Fett explosionsartig aus dem Topf. Dadurch entstehen innerhalb von Sekunden meterhohe Stichflammen und eine erhebliche Gefahr für Menschen und die gesamte Wohnung.

Bei einem Fettbrand gilt:

- Ruhe bewahren - Herd ausschalten. - Topf oder Pfanne mit einem passenden Deckel oder einer Löschdecke abdecken. - Das Gefäß geschlossen halten und vollständig abkühlen lassen. - Im Zweifel sofort den Notruf 112 wählen.

Die Polizei Weinheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach Abschluss der Kontrollmaßnahmen beendet. Rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Weinheim sowie der Rettungsdienst und die Polizei waren vor Ort.

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