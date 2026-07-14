Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr Weinheim auch am vormittag des heutigen Dienstag drei mal gefordert

Weinheim (ots)

Bereits kurz vor halb Acht wurde die Feuerwehr Weinheim zum ersten Einsatz alarmiert. Eine Notfalltüröffnung rief neben der Feuerwehr auch den Rettungsdienst und die Polizei in die Kieferstraße. Vor Ort musste die Feuerwehr jedoch nicht tätig werden, da die Patientin die Wohnungstür selbstständig öffnen konnte. Nach wenigen Minuten wurde die Einsatzstelle an den anwesenden Rettungsdienst übergeben, welcher die Versorgung der Patientin übernommen hat.

Währenddessen musste die mit angerückte Drehleiter bereits zu einem weiteren EInsatz mit den restlichen Fahrzeugen aus dem Feuerwehrzentrum zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage von der Einsatzstelle abrücken. In einem der Weinheimer Feuerwehrhäuser löste die Anlage ohne erkennbaren Grund aus und musste von den Kräften zurückgestellt werden. Nach kurzer Zeit war auch dieser Einsatz beendet.

Noch bevor alle Kräfte wieder eingerückt waren, war erneut die Aufmerksamkeit der Feuerwehr erforderlich. Dieses mal kam es in der Mozartstraße zu einem Gasaustritt, welcher bei Baggerarbeiten ausgelöst wurde. Zeitgleich mit den Kräften der Feuerwehr, rückten auch die Stadtwerke an. Die Stadtwerke konnten den Austritt unverzüglich stoppen und die Gefahr somit beseitigen. Die Feuerwehr konnte mit den Messgeräten keine Gase mehr Nachweisen. Ein Abströmen war ebenfalls nicht mehr festzustellen. Der Einsatz war nach circa 20 Minuten beendet. Verletzt wurde niemand. Auch hier waren Polizei und Rettungsdienst ebenfalls mit vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell