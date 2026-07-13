Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerschein am Dach löst Feuerwehreinsatz aus

Weinheim (ots)

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Weinheim gegen 20.40 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Dachstuhlbrand" in die Grundelbachstraße alarmiert. Mehrere Personen hatten Feuerschein im Bereich des Daches wahrgenommen und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits selbstständig verlassen.

Aufgrund der ersten Meldung baute die Feuerwehr umgehend einen umfassenden Löschangriff ein. Zeitgleich wurde eine Wasserversorgung über ein Standrohr aufgebaut, um bei einer möglichen Brandausbreitung die Löschwasserversorgung sicherstellen zu können. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht, damit der Dachbereich von außen kontrolliert werden konnte. Parallel dazu gingen Einsatzkräfte in das Gebäude vor und überprüften sämtliche Wohnungen auf Feuer- und Raucheintritt. Dabei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Im Rahmen der weiteren Erkundung wurde die Ursache des Feuers schließlich im Bereich einer Dachrinne lokalisiert. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, bevor sich die Flammen auf den Dachstuhl ausbreiteten. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich sorgfältig und führten umfangreiche Nachlöscharbeiten durch, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen.

Während des Einsatzes musste der Kreisverkehr im Bereich der Grundelbachstraße vollständig gesperrt werden. Die Fahrtrichtung von der Grundelbachstraße in Richtung Schlossberg war für rund 30 Minuten nicht befahrbar. Die Polizei übernahm die Verkehrsregelung und leitete den Verkehr während der Sperrung um.

Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls an der Einsatzstelle, musste jedoch nicht tätig werden. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Diese hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell