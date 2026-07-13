Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr Weinheim zu zwei ausgelösten Brandmeldeanlagen und einem Kleinbrand am Montag gerufen

Weinheim (ots)

Zu insgesamt drei Einsätzen musste die Feuerwehr Weinheim am heutigen Montag ausrücken. Bereits um kurz vor 7 Uhr löste eine Brandmeldeanlage in der Weinheim Galerie aus. Der Löschzug war bereits wenige Minuten später vor Ort und konnte sich an der Einsatzstelle einen Überblick über die Lage verschaffen. Ausgelöst hatte die Meldeanlage im Bereich einer Bäckerei. Die Erkundung durch den Angriffstrupp ergab als Ursache eine Damnpfentwicklung eines Ofens, welche beim öffnen freigesetzt und den darüber befindlichen Rauchwarnmelder ausgelöst hatte. Die Brandmeldeanlage konnte somit zurückgestellt werden. Nachdem die Einsatzstelle dem Betreiber übergeben wurde, konnten die Einsatzkräfte zurück ins Feuerwehrzentrum.

Kurze Zeit später war die Aufmerksamkeit der Weinheimer Brandschützer erneut bei einer ausgelösten Brandmeldanlage gefordert. Dieses mal mussten die Feuerwehrleute in einer Grundschule tätig werden. Nach der dortigen Erkundung konnte jedoch kein Grund für die Auslösung festgestellt werden. Auch hier konnte der Einsatz nach kurzem wieder beendet werden. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude vorbildlich geräumt. Nach beendigung der Feuerwehrmaßnahmen, konnten die Schüler wieder in ihre Klassenräume und den unterricht entsprechend fortführen.

Noch während dem zweiten Einsatz in der Grundschule wurde parallel erneut Alarm geschlagen. Die bereits anrückenden Kräfte, wurden kurzerhand zu einem Gartenfeuer im Bereich der Nördlichen Hauptstraße alarmiert. Vor Ort hatte sich ein ursprünglich angelegtes Feuer auf die umliegende Vegetation ausgebreitet. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und wässerten den betroffenen Bereich gründlich, um ein Wiederaufflammen auszuschließen. Anschließend wurde die Einsatzstelle kontrolliert und an die Polizei sowie die Grundstückseigentümer übergeben. Gerade bei den derzeit trockenen Witterungsbedingungen besteht eine erhöhte Gefahr für Vegetations- und Flächenbrände. Offenes Feuer im Freien sollte deshalb mit besonderer Vorsicht betrieben werden. Geeignete Löschmittel müssen jederzeit unmittelbar zur Verfügung stehen. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen. Das Ordnungsamt wird über den Vorfall informiert.

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