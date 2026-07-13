Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: FSJ bei der Feuerwehr? Bei der Weinheimer Feuerwehr hast du die Möglichkeit!

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Weinheim (ots)

Ein Jahr bei der Feuerwehr Weinheim, um Verantwortung zu übernehmen, Erfahrungen zu sammeln und Teil eines starken Teams zu werden.

Die Feuerwehr Weinheim bietet ab September 2026 wieder einen Platz für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an. Das FSJ richtet sich an junge Menschen, die sich für die Arbeit bei der Feuerwehr interessieren und den Abwechslungsreichen Alltag einer modernen Feuerwehr aus nächster Nähe kennenlernen möchten. Du bist 18 Jahre und hast eine erfolgreich abgeschlossene Grundausbildung nach FWDV 2? Dann bewirb dich jetzt! Bei Bedarf kann die fehlende Feuerwehrausbildung auch in Weinheim während des FSJ nachgeholt werden. Während des Freiwilligen Sozialen Jahres arbeitest du eng mit den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften der Weinheimer Feuerwehr zusammen. Die Aufgaben sind vielseitig. Sie reichen von der Unterstützung in der Fahrzeug- und Gerätepflege über die Mitarbeit in den Werkstätten und der Feuerwehrverwaltung bis hin zur Brandschutzerziehung, Einsatzvorbereitung und Projektarbeit.

Auch die Teilnahme am Einsatzdienst gehört zum Aufgabengebiet, sobald die Feuerwehrgrundausbildung vorhanden ist. Das FSJ bietet die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln, Verantwortung zu übernehmen und einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu leisten.

Gleichzeitig erhalten die Freiwilligen einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Aufgaben einer kommunalen Feuerwehr und können ihre persönlichen und fachlichen Fähigkeiten weiterentwickeln.

Die Feuerwehr Weinheim arbeitet dabei seit vielen Jahren erfolgreich mit dem Träger des FSJ zusammen.

Die Bewerbung erfolgt direkt über das Karriereportal der Stadt Weinheimhttps:

//www.mein-check-in.de/weinheim/position-415733

Gerne kannst du auch den QR Code auf dem Beitragsfoto scannen um direkt zur Bewerbung zu gelangen.

Dort sind auch weitere Informationen zur Stelle hinterlegt. Interessierte junge Frauen und Männer, die Teamgeist mitbringen und sich für die Arbeit der Feuerwehr begeistern, sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben. Gemeinsam für Weinheim.

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