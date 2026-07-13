Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Kreisverbindungsstraße nach Wildunfall Höhe Sulzbach West gereinigt

Weinheim (ots)

Am frühen Montagmorgen wurde die Feuerwehr Weinheim Abteilubg Sulzbach kurz nach 6 Uhr zu einer Verunreinigung der Fahrbahn auf der Kreisverbindungsstraße im Bereich der Auffahrt Thomasstraße in Weinheim Ortsteil Sulzbach alarmiert. Nach einem Wildunfall waren Kühlmittel, Fahrzeugteile und Reste des verendeten Tieres auf die Fahrbahn gelangt. Die Polizei hatte die Feuerwehr zur Unterstützung angefordert.

Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab und beseitigten die Verunreinigungen. Die Fahrbahn wurde mit einem Strahlrohr gründlich gereinigt, um Kühlmittel und weitere Rückstände zu entfernen und die Rutschgefahe zu beseitigen sowie die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten konnte die Straße von der Polizei Weinhein wieder ohne Einschränkungen für den Verkehr freigegeben werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

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