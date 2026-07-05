Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Kleinbrand auf Herd löst Feuerwehreinsatz in der Weinheimer Innenstadt aus

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Weinheim (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurde am Sonntagmittag gegen 12:43 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand" in die Weinheimer Innenstadt alarmiert. Mehrere Anrufende meldeten Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss sowie einen ausgelösten Rauchwarnmelder.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war von außen keine Rauchentwicklung mehr erkennbar. Im Gebäude war jedoch ein deutlicher Schmorgeruch wahrnehmbar. Der Bewohner teilte der Polizei mit, dass er einen Topf auf auf dem Herd vergessen hatte.

Nach der Erkundung durch einen Trupp unter Atemschutz bestätigte sich die Ursache des Einsatzes. Das Essen in dem Topf auf einem eingeschalteten Herd hatte zu den Kleinbrand und zu Rauchentwicklung geführt. Der Brand war bereits erloschen. Die Feuerwehr Weinheim, die mit den Abteilungen Stadt und Sulzbach vor Ort war, brachte den Topf ins Freie, kontrollierte den Herd und die Wohnung, belüftete die betroffenen Räume mit einem Hochleistungslüfter und übergab die Einsatzstelle anschließend an den Bewohner.

Zwei Hausbewohner klagten über Unwohlsein und wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Während der Anfahrt kam es zu Behinderungen der Einsatzfahrzeuge. In der Roten Turmstraße wurde die Durchfahrt für den Notarzt und den Kommandowagen durch einen wartenden Autofahrer verzögert. Im Bereich des Hutplatzes erschwerten parkende Fahrzeuge die Zufahrt der Feuerwehr Weinheim.

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