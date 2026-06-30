Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Hund aus misslicher Lage im Steilhang gerettet

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Montagabend gegen 23 Uhr zu einer Tierrettung in den Vogesenweg alarmiert. Gemeldet wurde ein Hund, der sich etwa 50 Meter hinter einem Gartengrundstück im angrenzenden Wald mit seinem Halsband in einem Maschendrahtzaun verfangen hatte und sich nicht mehr selbst befreien konnte.

Nach dem Eintreffen suchten die Einsatzkräfte zunächst den betroffenen Bereich ab. Der Hund konnte in einem steilen Hang in einem Maschendrahtzaun lokalisiert werden. Da ein direkter Zugang nicht möglich war, verschafften sich die Einsatzkräfte vorsichtig einen Weg durch das Gestrüpp. Anschließend wurde mit einem Bolzenschneider ein Loch in den Zaun geschnitten, um das Tier gefahrlos zu erreichen.

Der Hund konnte unverletzt aus seiner misslichen Lage befreit, angeleint und anschließend seinen Besitzern übergeben werden. Die Polizei Weinheim war ebenfalls vor Ort und unterstützte den Einsatz. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz für die Weinheimer Feuerwehr beendet.

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