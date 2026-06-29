Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brandmeldeanlage im 3 Glocken Center löst durch Bauarbeiten aus

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in das 3 Glocken Center in der Bergstraße alarmiert. Aufgrund der Alarmmeldung rückten mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr Weinheim zur Einsatzstelle aus.

Nach dem Eintreffen ging umgehend ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung in das Gebäude vor. Dabei wurde der betroffene Bereich kontrolliert und die Ursache der Auslösung erkundet.

Die Erkundung ergab, dass ein Streulichtmelder der Brandmeldeanlage durch Staubentwicklung infolge von Bauarbeiten ausgelöst hatte. Ein Brand oder eine Gefährdung für Besucher oder Beschäftigte bestand nicht. Nach Abschluss der Kontrolle wurde die Brandmeldeanlage zurückgesetzt und wieder in Betrieb genommen.

Der Einsatz konnte nach rund einer halben Stunde beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell