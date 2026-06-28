Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Hitze, Waldbrandgefahr und Gartenfeuer. Feuerwehr Weinheim appelliert an die Bevölkerung

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim bittet die Bevölkerung aufgrund der anhaltenden Hitze und der aktuellen Trockenheit um besondere Vorsicht.

In Weinheim wurden am Wochenende Temperaturen von bis zu 40 Grad erreicht. Gleichzeitig liegt die Waldbrandgefahr derzeit auf Stufe 4 von 5. Auch der Graslandfeuerindex, der die Gefahr von Vegetations- und Flächenbränden bewertet, weist für Weinheim die hohe Warnstufe 4 von 5 aus.

Bereits kleinste Zündquellen reichen unter diesen Bedingungen aus, um trockene Vegetation, Wiesen, Böschungen oder Waldränder in Brand zu setzen. Ein einzelner Funke oder eine Glut können ausreichen, damit sich ein Feuer innerhalb kurzer Zeit ausbreitet.

Die Feuerwehr Weinheim empfiehlt deshalb dringend, auf Gartenfeuer und das Verbrennen pflanzlicher Abfälle zu verzichten. Auch wenn das Verbrennen pflanzlicher Abfälle unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist, besteht derzeit ein erhebliches Brandrisiko.

Am Sonntagabend musste die Feuerwehr Weinheim mit den Einsatzkräften der Abteilung Stsdt nach dem einsatzreichen Wochenende erneut zu einer gemeldeten Rauchentwicklung ausrücken. Vor Ort an der Bergstraße in der Nähe des Weinheimer Friedhof stellte sich heraus, dass auf einem Privatgrundstück ein Gartenfeuer entfacht worden war. Der Eigentümer hatte das Feuer bereits selbst gelöscht. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich.

Wer pflanzliche Abfälle verbrennen möchte, muss dies zuvor beim Ordnungsamt der Stadt Weinheim anmelden. Die gesetzlichen Vorgaben und Voraussetzungen sind dabei einzuhalten. Unabhängig davon bittet die Weinheimer Feuerwehr aufgrund der aktuellen Wetterlage darum, auf das Verbrennen vollständig zu verzichten, bis sich die Situation entspannt hat.

Auch darüber hinaus gilt:

- Keine Zigarettenkippen in die Natur werfen. - Fahrzeuge nicht auf trockenem Gras abstellen. - Offenes Feuer in Waldnähe vermeiden. - Grillen ausschließlich an dafür vorgesehenen und sicheren Stellen. - Rauch oder Feuer frühzeitig über den Notruf 112 melden.

Die vergangenen Tage haben gezeigt, wie schnell sich Brände bei den derzeitigen Wetterbedingungen entwickeln können. Die Feuerwehr Weinheim war bereits bei Vegetations- und Flächenbränden sowie Einsätzen im Zusammenhang mit der extremen Hitze gefordert.

Weitere Informationen zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle und den geltenden Regelungen stellt die Stadt Weinheim auf ihrer Internetseite bereit - https://www.weinheim.de/site/WeinheimRoot/get/documents_E-1986947067/weinheim/Dateien/PDF-Dateien/32/321_Verkehrsabteilung/Antrag%20Verbrennen%20pflanzlicher%20Abfaelle2026.pdf

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell