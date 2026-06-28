Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: PM3: Feuerwehr Weinheim auch am Sonntag im Dauereinsatz. Hitze, Stromausfall und zahlreiche Alarmierungen fordern Einsatzkräfte am Sonntag.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weinheim (ots)

Ein arbeitsreicher Sonntag liegt hinter der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim. Bereits kurz nach Mitternacht begann am Sonntag eine Serie unterschiedlichster Einsätze, die sich bis in den späten Nachmittag zog. Die anhaltende Hitze mit Temperaturen um 40 Grad stellte die Einsatzkräfte zusätzlich vor eine hohe körperliche Belastung.

Den ersten Einsatz übernahm die Abteilung Stadt gegen 0:30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße. Dort unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst bei einer laufenden Reanimation mit der Drehleiter. Der Patient wurde aus einer Wohnung schonend zum Rettungswagen transportiert. Zusätzlich brachte die Feuerwehr einen Feuerwehrseelsorger zur Einsatzstelle. Parallel unterstützte die Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar (PSNV RNK) den Einsatz und übernahm die Betreuung der Angehörigen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Einsatz gegen 2:30 Uhr beendet werden.

Gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr nach Sulzbach zu einem größeren Wasserschaden alarmiert. Drei Wohnhäuser waren betroffen. Zu diesem Einsatz wurde bereits eine separate Presseinformation veröffentlicht.https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/179375/6303802

Um 13:15 Uhr wurden nahezu zeitgleich mehrere Feuerwehrabteilungen in die Odenwaldortsteile alarmiert. Parallel zu einem Stromausfall brach entlang der Bahnstrecke der Linie 5 (RNV) im Bereich Frohndackerweg Lützelsachsen ein Flächenbrand aus. Nach den Erkenntnissen der Feuerwehr wurde das Feuer vermutlich durch einen geplatzten Isolator einer 20-kV-Stromleitung ausgelöst. Die brennende Vegetation entlang der Bahnlinie konnte rasch gelöscht werden. Anschließend führten die Einsatzkräfte umfangreiche Nachlöscharbeiten durch. Gemeinsam mit der EnBW und der RNV wurde dieser betroffene Bereich kontrolliert und abgesichert. Nach Einschätzung der Weinheimer Feuerwehr besteht ein wahrscheinlicher Zusammenhang zwischen dem Defekt an der Stromleitung und dem Stromausfall in den Odenwaldortsteilen. Die endgültige Ursache wird von den zuständigen Stellen untersucht.

Während des Stromausfalls richtete die Feuerwehr Weinheim zusätzlich die Feuerwehrhäuser in Oberflockenbach und Ritschweier als Anlaufstellen für die Bevölkerung ein. Bürgerinnen und Bürger konnten sich dort bei Notfällen an die Feuerwehr wenden, falls eine telefonische Notrufabsetzung nicht möglich gewesen wäre. Nachdem die Stromversorgung gegen 15:20 Uhr wieder stabil hergestellt war, wurde diese Einsatzbereitschaft wieder aufgehoben. Der Einsatz rund um den Stromausfall konnte gegen 16 Uhr abgeschlossen werden.

Noch während dieser Maßnahmen wurde die Abteilung Stadt gegen 14:30 Uhr in den Ulmenweg alarmiert. Dort musste der Rettungsdienst bei einer Personenrettung aus dem zweiten Obergeschoss unterstützt werden. Die Feuerwehr brachte die Drehleiter in Stellung und transportierte die Person schonend ins Freie. Aufgrund der Verkehrssituation unterstützte die Polizei die Einsatzmaßnahmen und sicherte den Bereich ab.

Gegen 15:30 Uhr folgte die nächste Alarmierung der Abteilung Stadt in den Karlsberg. Bewohner hatten einen Schmorgeruch in einer Wohnung wahrgenommen. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle umfassend. Ein Brand konnte nicht festgestellt werden. Ursache war vermutlich eine ausgelöste Sicherung. Dem Bewohner wurde empfohlen, den betroffenen Stromkreis durch eine Elektrofachfirma überprüfen zu lassen.

Nur wenige Minuten später löste die Brandmeldeanlage in der ehemaligen Uhlandschule aus, in der sich unter anderem das überregional bekannte Café Central befindet. Da die Weinheimer Drehleiter noch im Ulmenweg gebunden war, wurde vorsorglich die Drehleiter der Feuerwehr Hemsbach zur Unterstützung der Feuerwehrabteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen nachalarmiert. Die Erkundung ergab, dass sich in einem der historischen Glockentürme durch die extreme Sonneneinstrahlung ein Wärmestau gebildet hatte und dadurch der Brandmelder auslöste. Ein Schadensfeuer lag nicht vor. Nach dem Zurücksetzen der Brandmeldeanlage konnte auch dieser Einsatz beendet werden.

Gegen 16:30 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim schließlich in die Carl-Benz-Straße zu einer Tierrettung alarmiert. Ein Mauersegler befand sich in einer Notlage. Die Feuerwehr koordinierte den Einsatz gemeinsam mit der Berufstierrettung Rhein-Neckar. Das Tier wurde von den professionellen Terrettern übernommen und zur weiteren Versorgung in fachkundige Hände übergeben.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim blickt damit auf ein einsatzreiches Wochenende mit Menschenrettungen, Brandbekämpfung, technischer Hilfeleistung, einem größeren Stromausfall, einer Brandmeldeanlage, einem Wasserschaden und einer Tierrettung zurück. Die hohen Temperaturen von rund 40 Grad erschwerten die Arbeit der Einsatzkräfte erheblich. Neben den vielfältigen Einsatzlagen erforderte die Hitze regelmäßige Erholungspausen und eine konsequente Versorgung der Einsatzkräfte mit Getränken. Trotz der außergewöhnlichen Belastung konnten alle Einsätze zügig und professionell abgearbeitet werden.

Das einsatzreiche Wochenende verlangte den Einsatzkräften einiges ab. Trotz der hohen Temperaturen und der körperlichen Belastung war die Motivation innerhalb der Feuerwehr ungebrochen. Auf freiwilliger Basis trafen sich am Samstag zahlreiche ehrenamtliche Feuerwehrangehörige im Feuerwehrzentrum. Ursprünglich stand das gemeinsame Miteinander beim Grillen im Vordergrund. Gleichzeitig waren die Einsatzkräfte unmittelbar verfügbar und konnten die im Laufe des Tages eingehenden Einsätze ohne Verzögerung übernehmen. Dieses freiwillige Engagement zeigt einmal mehr den hohen Zusammenhalt und die große Einsatzbereitschaft innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften, der EnBW, der RNV, der Polizei, dem Rettungsdienst, der Psychosozialen Notfallversorgung Rhein-Neckar (PSNV RNK), den Stadtwerken Weinheim der Feuerwehr Hemsbach sowie der Berufstierrettung Rhein-Neckar für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell