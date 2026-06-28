Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: PM2: Stromversorgung in Oberflockenbach, Rippenweier und Ritschweier wiederhergestellt. Feuerwehreinsatz in Weinheim beendet.

Weinheim (ots)

Die Stromversorgung in den Weinheimer Odenwaldortsteilen Rippenweier, Ritschweier und Oberflockenbach war gegen 15:20 Uhr wieder stabil hergestellt.

Der Flächenbrand im Bereich Hohensachsen war zuvor bereits unter Kontrolle gebracht worden. Die Feuerwehr war gemeinsam mit der EnBW im Einsatz, um die Lage abzuarbeiten und die Einsatzstelle abzusichern.

Gegen 16:00 Uhr konnten die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr mit allen eingesetzten Abteilungen vollständig beendet werden. Die vorsorglich eingerichteten Anlaufstellen in den Feuerwehrhäusern wurden anschließend wieder aufgehoben.

Die Brandursache und der genaue Zusammenhang zwischen dem Flächenbrand und dem Stromausfall sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Eine ausführliche Presseinformation mit weiteren Einzelheiten zum Einsatz folgt.

Hier finden Sie die Erstmeldung -> https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/179375/6303770

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell