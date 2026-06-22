Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr zum Anfassen und Ehrenamt mit Herz - 112 Eindrücke beim Tag der offenen Tür im Feuerwehrzentrum Weinheim

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Weinheim (ots)

Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen öffnete die Freiwillige Feuerwehr Weinheim, Abteilung Stadt, am Sonntag die Tore des Feuerwehrzentrums für die Bevölkerung. Trotz der großen Hitze nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, ihre Feuerwehr hautnah zu erleben, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich über die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr zu informieren.

Die hohen Temperaturen waren an diesem Tag deutlich spürbar. Viele Gäste suchten immer wieder Schattenplätze oder kühlere Orte auf. Die Verweildauer fiel dadurch etwas kürzer aus als in den vergangenen Jahren. Dennoch herrschte über den gesamten Tag hinweg reger Betrieb auf dem Gelände des Feuerwehrzentrums.

Die Feuerwehrangehörigen standen den Besuchern für Gespräche zur Verfügung, erklärten Fahrzeuge, Ausrüstung und Technik und beantworteten zahlreiche Fragen. Dabei wurde schnell deutlich, dass die Feuerwehr weit mehr ist als rote Fahrzeuge und Schläuche. Hinter jedem Einsatz stehen Menschen, die einen großen Teil ihrer Freizeit für Ausbildung, Übungen, Einsätze und die Gemeinschaft investieren.

Besonderes Interesse galt der großen Fahrzeugausstellung. Die Besucher konnten den Fuhrpark der Feuerwehr Weinheim aus nächster Nähe besichtigen und erhielten zahlreiche Informationen zu den unterschiedlichen Einsatzfahrzeugen und deren Aufgaben. Unterstützt wurde die Ausstellung von der Werkfeuerwehr Freudenberg sowie der Berufsfeuerwehr Mannheim, die ebenfalls besondere Einsatzfahrzeuge präsentierten und so das Angebot erweiterten.

Ein besonderer Blickfang war die vollelektrische Drehleiter von Rosenbauer. Das moderne Fahrzeug zog viele Besucher an und sorgte für zahlreiche Gespräche über die Zukunft der Feuerwehrtechnik.

Wie die Arbeit der Feuerwehr in der Realität aussieht, zeigte eine eindrucksvolle Schauübung. Gemeinsam mit Kräften der Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen demonstrierte die Feuerwehr die Gefahren eines Wohnungsbrandes. Moderiert wurde die Vorführung von Jonas Getto, stellvertretender Abteilungskommandant der Abteilung Stadt.

Innerhalb kürzester Zeit wurde den Zuschauern deutlich, wie schnell sich ein Feuer entwickeln kann und welche Gefahr insbesondere vom Brandrauch ausgeht. Die gezeigte Brandentwicklung machte eindrucksvoll sichtbar, warum Rauchwarnmelder, eine schnelle Alarmierung und richtiges Verhalten im Brandfall so wichtig sind. Auch die Jugendfeuerwehr war in die Vorführung eingebunden und zeigte dabei ihr Können.

Für Familien und Kinder hatte die Feuerwehr ein umfangreiches Rahmenprogramm vorbereitet. Zwei Hüpfburgen, Kinderschminken und zahlreiche Mitmachangebote sorgten für Unterhaltung. Die Jugendfeuerwehr präsentierte sich mit einem eigenen Stand, bot frische Waffeln und Slush-Eis an und informierte über ihre Arbeit. Viele Kinder nutzten die Gelegenheit, erste Kontakte zur Feuerwehr zu knüpfen.

Großer Beliebtheit erfreuten sich auch die Rundfahrten mit dem historischen Feuerwehrfahrzeug. Für viele Kinder und Erwachsene war der Oldtimer eines der Highlights des Tages.

Ein wichtiger Bestandteil der Veranstaltung war außerdem das Thema Bevölkerungsschutz. An einem Informationsstand konnten sich die Besucher darüber informieren, wie eine private Notfallvorsorge aussehen kann und welche Vorräte für längere Krisenlagen sinnvoll sind. Die Feuerwehr machte damit deutlich, dass moderner Bevölkerungsschutz weit über die klassische Brandbekämpfung hinausgeht.

Viele Besucher gingen an diesem Tag nicht nur mit neuen Eindrücken nach Hause, sondern auch mit dem einen oder anderen Schnäppchen. Der große Flohmarkt rund um das Feuerwehrzentrum lockte zahlreiche Interessierte an und sorgte für ein lebendiges Treiben auf dem gesamten Gelände. Aufgrund der hohen Temperaturen blieben die Besucherzahlen etwas hinter den Erwartungen der Vorjahre zurück. Die Organisatoren zeigten jedoch Verständnis dafür, dass viele Menschen an diesem heißen Sommertag eher die Nähe von Freibädern, Badeseen oder schattigen Plätzen suchten.

Auch kulinarisch war einiges geboten. Die Einsatzkleidung wurde an diesem Tag vielfach gegen Schürzen getauscht. Statt an der Einsatzstelle standen die Feuerwehrangehörigen am Grill, an den Getränkeständen und hinter den Ausgabetheken. Mit großem Einsatz sorgten sie dafür, dass die Besucher bestens versorgt wurden.

Besonders das reichhaltige Kuchenbuffet fand großen Zuspruch. Zahlreiche Helferinnen und Helfer hatten mit viel Engagement hausgemachte Kuchen und Torten vorbereitet. Von klassischen Obstkuchen über Käsekuchen bis hin zu aufwendig gestalteten Torten war für jeden Geschmack etwas dabei. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee eine Pause einzulegen und die große Auswahl zu genießen. Die Feuerwehr bedankt sich bei allen Kuchenspenderinnen und Kuchenspendern, die mit ihren selbst gebackenen Spezialitäten zu diesem Angebot beigetragen haben.

Ein weiterer Höhepunkt war die große Tombola des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim, Abteilung Stadt. Zahlreiche Unternehmen, Gewerbetreibende und Unterstützer aus Weinheim und der Region stellten attraktive Preise zur Verfügung und sorgten für große Freude bei den Gewinnerinnen und Gewinnern.

Hinter dem Tag der offenen Tür standen viele Wochen Vorbereitung und unzählige ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden. Bereits Tage zuvor wurde aufgebaut, organisiert und vorbereitet. Am Veranstaltungstag selbst waren zahlreiche Feuerwehrangehörige von früh morgens bis in die Abendstunden im Einsatz.

Gleichzeitig blieb die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr jederzeit sichergestellt. Die Abteilung Stadt konnte sich dabei, neben ihrer eigenen Einsatzbereitschaft, auf die Unterstützung aller Weinheimer Feuerwehrabteilungen verlassen. Diese Zusammenarbeit innerhalb der Gesamtfeuerwehr ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Veranstaltungen dieser Größenordnung überhaupt durchgeführt werden können und die Sicherheit weiterhin vollumfänglich gewährleistet wird.

Die neu gewählte Abteilungsführung mit Abteilungskommandant Klaus Neitzel sowie seinen Stellvertretern Stephan Baumann und Jonas Getto zeigte sich stolz auf die Leistung der Mannschaft. Das große Engagement aller Helferinnen und Helfer habe eindrucksvoll gezeigt, was ehrenamtlicher Einsatz für die Gemeinschaft bedeutet.

Die Feuerwehr Weinheim bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern, bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, bei den unterstützenden Feuerwehren, den Flohmarktteilnehmern, den Sponsoren der Tombola, den Kuchenspendern sowie allen weiteren Unterstützern, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben.

Der Tag der offenen Tür hat erneut gezeigt, dass die Feuerwehr weit mehr ist als Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Weinheim. Gleichzeitig lebt sie vom Engagement ihrer Mitglieder.

Vielleicht hat der Besuch bei dem einen oder der anderen den Wunsch geweckt, selbst Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim freut sich in allen Abteilungen jederzeit über Menschen, die bereit sind, sich für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger zu engagieren.

Weitere Tag der offenen Tür der Weinheimer Feuerwehr stehen bereits fest. Am 19. Juli lädt die Feuerwehr Weinheim Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen zum Tag der offenen Tür. Oberflockenbach folgt am 13. September. Den Abschluss bildet Rippenweier am 4. Oktober.

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