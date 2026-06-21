Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Weinheim am Samstag und Sonntag

Weinheim (ots)

Weinheim. Die Feuerwehr Weinheim war am Samstag und Sonntag zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert worden. Die Einsatzkräfte wurden dabei zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage, einer Unterstützung der Polizei, einem Wasserschaden sowie einem ausgelösten Rauchwarnmelder gerufen.

Brandmeldeanlage in Hotel ausgelöst

Am Samstagabend wurden die Feuerwehrabteilungen Lützelsachsen-Hohensachsen und Stadt zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Hotel in der Eisleber Straße alarmiert. Nach dem Eintreffen erkundeten die Einsatzkräfte die betroffenen Bereiche. Dabei stellte sich heraus, dass ein Rauchmelder in einer Teeküche ausgelöst hatte. Ursache war eine leichte Verrauchung durch angebranntes Essen. Die Räumlichkeiten wurden belüftet. Eine weitere Gefahr bestand nicht. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt und der Einsatz beendet.

Unterstützung der Polizei im Kurbrunnenweg

Bereits am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt zur Unterstützung der Polizei in den Kurbrunnenweg alarmiert. Anlass war der Verdacht einer hilflosen Lage einer Person in einem Wohngebäude, die eine Öffnung einer Wohnung erforderlich machte. Die Einsatzkräfte verschafften sich einen Zugang für den Rettungsdienst zu den Räumlichkeiten und unterstützten die Polizei Weinheim bei den weiteren Maßnahmen vor Ort. Im weiteren Verlauf wurde auf Veranlassung der Polizei ein neuer Schließzylinder eingebaut und die Funktionsfähigkeit der Schließanlage überprüft. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Feuerwehreinsatz konnte anschließend beendet werden.

Hydrantenschaden in Oberflockenbach

Zu einem Wasserschaden wurde die Feuerwehr Oberflockenbach am Samstagnachmittag in die Steinklingener Straße alarmiert. Dort war ein Hydrant beschädigt worden, wodurch Wasser austrat. Die Einsatzkräfte erkundeten die Lage und sicherten den Bereich bis zum Eintreffen der Stadtwerke. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich. Nach der Übergabe an die Stadtwerke konnte der Einsatz beendet werden.

Rauchwarnmelder in der Institutstraße

Am Sonntagvormittag rückte die Feuerwehr Weinheim zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder in die Institutstraße aus. Vor Ort wurde die betroffene Wohnung kontrolliert und der Alarmgeber lokalisiert. Die Erkundung ergab, dass weder Rauch noch Feuer vorhanden waren. Nachdem die Feuerwehr die Lage überprüft hatte, waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Der Einsatz konnte nach kurzer Zeit beendet werden. Der Einsatz fiel in den Zeitraum des Tags der offenen Tür im Feuerwehrzentrum Weinheim. Durch die gut vorbereitete Einsatzorganisation konnte die Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt den Alarm gemeinsam mit der Abteilung Sulzbach parallel zur laufenden Veranstaltung bewältigen. Für die Besucher bot sich dabei die Gelegenheit, einen realen Einsatzablauf mitzuerleben. Gleichzeitig lief das Programm im Feuerwehrzentrum ohne größere Einschränkungen weiter. So wurde deutlich, wie die Weinheimer Feuerwehr auch bei solchen Veranstaltungen jederzeit einsatzbereit bleibt und ihre Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger wahrnimmt

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell