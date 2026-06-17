Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Wasser tropft aus der Decke. Weinheimer Feuerwehr verhindert größeren Schaden

Weinheim (ots)

Zu einem Wasserschaden in einem Friseursalon in der Sommergasse in Lützelsachsen wurde die Feuerwehr Weinheim am Mittwochvormittag gegen 10:15 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte trat Wasser aus einer Zwischendecke aus und lief in die Geschäftsräume. Die Einsatzkräfte der Feuerwehrabteilung Lützelsachsen-Hohensschsen stoppte den Wasseraustritt und nahm das bereits eingedrungene Wasser auf. So konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Nach den Sicherungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Verantwortlichen übergeben. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz der Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen war nach rund einer Stunde beendet.

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