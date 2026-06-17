Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Gefahrgutalarm bei Logistikunternehmen in Weinheim

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Dienstagabend kurz vor 21:30 Uhr Uhr zu einem Logistikunternehmen in der Hertzstraße alarmiert. Gemeldet wurde zunächst ein Austritt eines Gefahrstoffes aus einem Paket. Aufgrund der Meldung alarmierte die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar die Einsatzkräfte mit dem Stichwort Gefahrgutaustritt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Weinheim befanden sich bereits Rettungsdienst und Notarzt vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen war ein Paket beschädigt worden, wodurch eine Flüssigkeit austrat. Ein Beschäftigter hatte Kontakt mit dem Stoff und wurde vom Rettungsdienst untersucht sowie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr erkundete die betroffene Lagerhalle unter Atemschutz. Mitarbeiter hatten das beschädigte Gebinde bereits gesichert und in ein spezielles Bergungsfass gegeben. Die Feuerwehr nahm Messungen vor. Als Stoff wurde zunächst Chlorgas gemeldet. Die weitere Erkundung ergab jedoch, dass sich im Paket Tetrahydrofuran befand. Messungen mit Prüfröhrchen verliefen ohne Feststellungen.

Im Verlauf der Erkundung durch die Feuerwehr wurden zwei weitere feucht gewordene Pakete festgestellt. Diese mussten auch fachgerecht entsorgt werden, was der Betreiber übernahm. Die natürliche Belüftung der Lagerhalle wurde fortgeführt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Betreiberverantwortlichen der Firma übergeben werden. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet und die Einsatzstelle der Polizei Weinheim übergeben.

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