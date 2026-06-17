Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr löscht brennenden Unrat in Sulzbach

Weinheim (ots)

Zu einem Vegetationsbrand wurde die Feuerwehr Weinheim am Montagabend kurz nach 17 Uhr in die Kollwitzstraße nach Sulzbach alarmiert. Gemeldet war zunächst eine brennende Grasnarbe. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf einer Fläche von etwa zehn Quadratmetern Unrat in Brand geraten war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehrabteilung Sulzbach löschten das Feuer mit einem C-Rohr ab.

Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei Weinheim übergeben. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass gerade bei trockener Witterung bereits kleine Zündquellen ausreichen, um Brände in Vegetationsflächen oder auf unbefestigten Grundstücken auszulösen. Unrat und brennbare Materialien sollten daher nicht im Freien gelagert werden.

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