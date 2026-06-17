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Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brandmeldeanlage bei Logistikunternehmen ausgelöst

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Logistikunternehmen in der Hertzstraße alarmiert. Vor Ort hatte ein automatischer Brandmelder Alarm ausgelöst und einen Räumungsalarm im Gebäude veranlasst.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich unter Atemschutz. Bei der Erkundung konnten weder Rauch noch Feuer festgestellt werden. Nach Abschluss der Kontrollen wurde die Brandmeldeanlage an den Betreiber übergeben.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Weinheim mit den Abteilungen Stadt und Sulzbach. Der Einsatz konnte nach rund 30 Minuten beendet werden

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Weinheim

Telefon: 06201/82183
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit.feuerwehr@weinheim.de
https://www.feuerwehr-weinheim.de/

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell

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