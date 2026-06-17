Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn in der Cavaillionstraße

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn im Bereich der Haltestelle Händelstraße in der Cavaillonstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren der Fahrer des Pkw bereits aus dem Fahrzeug befreit und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr Weinheim sicherte die Einsatzstelle, unterstützte die Rettungsmaßnahmen und kontrollierte den betroffenen Bereich.

Auch der Fahrer der Straßenbahn wurde vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt. Nach der Räumung der Straßenbahn und der Abstimmung mit den Verantwortlichen des Verkehrsunternehmens unterstützte die Feuerwehr bei der Reinigung der Fahrbahn.

Der Straßenbahnverkehr konnte nach Freigabe des Unfallbereichs zunächst mit reduzierter Geschwindigkeit wieder aufgenommen werden. Die Einsatzstelle wurde anschließend zur weiteren Unfallaufnahme an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr Weinheim war mit den Rüstzug und 22 Einsatzkräften rund eine Stunde im Einsatz. Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst, die Polizei sowie Verantwortliche des Verkehrsunternehmens vor Ort.

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