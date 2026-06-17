Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr beseitigt lose Dachziegel

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Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde auf Anforderung der Polizei am Dienstagvormittag zu einer Gefahrenstelle alarmiert. Die Polizei hatte festgestellt, dass sich auf einem Dach ein loser Dachziegel befand und die Gefahr bestand, dass dieser auf die Straße stürzen könnte.

Die Weinheimer Feuerwehr entfernte den Dachziegel mit Hilfe der Drehleiter und beseitigte so die Gefahrenstelle. Während der Maßnahmen musste die betroffene Straße für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden.

Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle wieder freigegeben.

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