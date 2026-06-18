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Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Garagenbrand in Neumünster-Wittorf

FW Neumünster: Garagenbrand in Neumünster-Wittorf
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Neumünster (ots)

Am Donnerstag, den 18.06.26, wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster kurz vor 14 Uhr mit dem Löschzug in die Altonaer Straße alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung gegenüber einer Autowaschanlage. Vor Ort brannten eine Doppelgarage mit Satteldach und ein anliegender Carport. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde über ein Warnsystem die umliegenden Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Die Brandbekämpfung wurde unter Atemschutz von außen mit mehreren Rohren durchgeführt. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte verhindert werden. Bei dem Einsatz sind keine Personen zu Schaden gekommen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Neumünster und die Freiwillige Feuerwehr Wittorf. Insgesamt waren ca. 25 Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz dauerte ca. zwei Stunden.

Rückfragen bitte an:

Frank Wolter
Feuerwehr Neumünster
Lagedienst / B-Dienst
Telefon: 04321 - 942 6988
E-Mail: presse-berufsfeuerwehr@neumuenster.de

Original-Content von: Feuerwehr Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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