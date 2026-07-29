Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Wallhalben Unfall mit hohem Sachschaden

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Wallhalben (ots)

Am gestrigen Dienstagabend ist es in Wallhalben zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw die L469 aus Richtung Knopp in Fahrtrichtung Wallhalben. Am Ortseingang Wallhalben verlor sie infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem Anbau (Wellnessbereich) eines Hotelgebäudes Die Fahrerin blieb un-verletzt, Personen wurden nicht gefährdet, da der Wellnessbereich zum Unfallzeitpunkt nicht genutzt wurde. Am Hotelgebäude entstand ein Sachschaden von ca. 350.000 Euro, am Pkw wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte starker Alkoholgeruch bei der Frau festgestellt werden, weiterhin zeigte ein Urintest Anzeichen auf Drogenkonsum. Die Fahrerin bekam daraufhin eine Blutprobe entnommen, und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

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