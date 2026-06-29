Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Schwarzer Beetle rammt weißen Passat und fährt weiter

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Merzalben (ots)

Am frühen Samstagabend gegen 19:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Merzalben zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen VW Passat und einem schwarzen VW Beetle. Der Fahrer des VW Beetle war dem Geschädigten zunächst auf seiner Fahrbahn entgegengefahren, als er diesen jedoch durch Hupen auf sich aufmerksam machte, lenkte der Beetle-Fahrer nach rechts ein und streife den weißen Passat noch im hinteren Bereich der Fahrerseite. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der VW Beetle müsste ebenfalls einen Schaden im Bereich der Fahrerseite davongetragen haben. Zeugen die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben zu melden unter Tel: 0631-369-15450 oder E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de /piwfb

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