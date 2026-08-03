POL-PIDN: Obstbäume beschädigt

Erlenbach bei Dahn (ots) - Am 29.07.2026 gegen 14:00 Uhr kam es auf der B427 zwischen Busenberg und der Erlenbacher Kreuzung zu einem Wildunfall, wodurch ein Reh schwer verletzt wurde. Als die Verkehrsunfallbeteiligte zur Unfallstelle zurückkehrte, war das zuvor auf der Straße liegengebliebene Reh spurlos verschwunden. Zum aktuellen Zeitpunkt ist unklar, wie und durch wen das Reh von der Straße entfernt wurde. Da zum ...

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