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Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Obstbäume beschädigt

Dahn (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Im Tatzeitraum vom 29.07.2026 bis zum 02.08.2026 kam es auf einer Obstwiese im Bereich Kreuzlerhöbel bei Dahn zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter hatte dort zwei Obstbäume beschädigt, in dem er die Äste abbrach. Weiterhin sprühte er mit Farbe auf die dortige Wiese. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Dahn unter der Telefonnummer 0631 36915299 oder unter pidahn@polizei.rlp.de entgegen. |pidn

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

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