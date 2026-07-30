Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Zeuge nach Wildunfall gesucht

Erlenbach bei Dahn (ots)

Am 29.07.2026 gegen 14:00 Uhr kam es auf der B427 zwischen Busenberg und der Erlenbacher Kreuzung zu einem Wildunfall, wodurch ein Reh schwer verletzt wurde. Als die Verkehrsunfallbeteiligte zur Unfallstelle zurückkehrte, war das zuvor auf der Straße liegengebliebene Reh spurlos verschwunden. Zum aktuellen Zeitpunkt ist unklar, wie und durch wen das Reh von der Straße entfernt wurde. Da zum Unfallzeitpunkt reger Verkehr herrschte, ist davon auszugehen, dass mehrere Verkehrsteilnehmer den Vorfall oder die Geschehnisse unmittelbar danach beobachtet haben könnten. Gesucht werden Zeugen, die Angaben dazu machen können, wer das verletzte Reh von der Unfallstelle entfernt hat und ob das Reh möglicherweise in ein Fahrzeug eingeladen wurde. Da das Aneignungsrecht an verunfalltem Rehwild ausschließlich dem Jagdausübungsberechtigten zusteht, wird geprüft, ob ein strafrechtlicher Sachverhalt vorliegt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dahn unter der Telefonnummer 0631 369-15299 in Verbindung zu setzen.

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