Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Grünfläche an der B10 in Brand

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Wilgartswiesen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:15 Uhr auf der B10 kurz vor Hauenstein (Gemarkung Wilgartswiesen) in Fahrtrichtung Pirmasens zu einem Brand eines begrünten Seitenstreifens. Nach bisherigen Erkenntnissen platzte an einem Lkw ein Reifen, wodurch es zum Funkenflug der Felge kam. Hierdurch entzündete sich aufgrund der ausgetrockneten Vegetation die Bepflanzung am Fahrbahnrand. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Hauenstein trafen kurze Zeit später ein und konnten den Brand zügig löschen. Aufgrund der trockenen Boden- und Pflanzenverhältnisse bewässerten die Einsatzkräfte den betroffenen Grünstreifen anschließend großflächig, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Die Polizei sperrte die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens für die Dauer der Löscharbeiten bis etwa 18 Uhr. Der Verkehr konnte über die Abfahrt Hauenstein abgeleitet werden und anschließend wieder auf die B10 in Richtung Pirmasens auffahren. In Richtung Landau lief der Verkehr, bis auf kurzzeitige Einschränkungen, ungestört. Außer den betroffenen Pflanzen entstand kein weiterer Sach- oder Personenschaden. |pidn

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