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Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Dahn (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Am Montagabend kam es in der Hauensteiner Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr eine 48-jährige Pkw-Fahrerin die Hauensteiner Straße aus Erfweiler kommend in Richtung Ortsmitte. Zeitgleich fuhr ein 8-Jähriger mit seinem Fahrrad einen Verbindungsweg von der Felsenstraße zur Hauensteiner Straße hinunter. Hierbei befuhr er auch die dortigen Treppenstufen und gelangte anschließend über den Gehweg auf die Fahrbahn. Dort fuhr der Junge unmittelbar vor den Pkw der 48-Jährigen. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte die Fahrerin eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug erfasste den Jungen und sein Fahrrad frontal. Der 8-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich nach ersten Erkenntnissen ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma sowie mehrere Schürfwunden zu. Der Junge wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Fahrrad und dem Pkw auf etwa 2.100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. |pidn

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

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