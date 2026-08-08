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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus

66482 Zweibrücken, Einödstraße (ots)

In der Nacht gegen 02:40 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle mitgeteilt, dass aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Einödstraße in Zweibrücken Flammen sichtbar seien. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Erstmeldung. Ein Raum im ersten Obergeschoss stand bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr leitete unverzüglich umfangreiche Löschmaßnahmen ein. Parallel dazu wurde das Mehrparteienhaus, in dem neun Personen gemeldet waren, geräumt und eine Überprüfung der anwesenden Bewohner durchgeführt. Bei der anschließenden Begehung der Brandwohnung ergaben sich Hinweise darauf, dass der Brand vermutlich im Wohnzimmer im Bereich eines Sofas ausgebrochen sein dürfte. Die Brandwohnung wurde durch das Feuer nahezu vollständig zerstört und ist derzeit nicht bewohnbar. Die übrigen Wohnungen wurden nach eingehender Prüfung durch die Feuerwehr wieder freigegeben. Während des Einsatzes wurden die Bewohner durch den Rettungsdienst betreut. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand infolge des Brandgeschehens. Ein Bewohner wurde aufgrund seines Allgemeinzustandes, der nicht im Zusammenhang mit dem Brand stand, vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen auf etwa 80.000 Euro. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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