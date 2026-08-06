Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Beleidigungen auf dem Parkplatz

Zweibrücken (ots)

Zu einem Schreckmoment kam es am Mittwochmittag für eine 48-jährige Frau und deren 7-jährige Tochter. Gegen 14:50 Uhr waren beide zu Fuß auf dem Parkplatz des Hilgard-Centers unterwegs. Als sie hinter einem geparkten Auto vorbeiliefen, fuhr der Wagen rückwärts. Der Fahrer übersah wohl die beiden Frauen. Die zwei mussten dabei zur Seite springen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer des Autos machte im Anschluss beleidigende Gestiken in Richtung der Frauen und fuhr davon. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0631 369 - 15399 bei der Polizei zu melden. |pizw

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