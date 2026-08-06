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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Wer hat den Schaden verursacht?

Zweibrücken (ots)

Am Mittwochmorgen, den 05.08.2026, stand ein Audi A6 auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in der Wilkstraße. Der Fahrer war zwischen 9 Uhr und 9:35 Uhr bei seinem Einkauf. In dieser Zeit beschädigte eine unbekannte Person den Kombi. Die Beschädigung entstand vermutlich mit einem flachen Einkaufswagen an der hinteren linken Tür. Zur Ermittlung des Schadensverursachers fragt die Polizei: Wer hat in diesem Zeitraum Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 - 15399 bei den Ermittlern zu melden. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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