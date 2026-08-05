Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie ohne Versicherungskennzeichen mit dem Roller unterwegs

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 04.08.2026, gegen 21.00 Uhr wurde in der Starenstraße der 19-jährige Fahrer eines Rollers einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten neben Alkoholgeruch auch drogentypische Auffallerscheinungen durch die kontrollierenden Beamten festgestellt werden. Der junge Mann räumte ein regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Darüber hinaus war an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht, auch konnte der Heranwachsende keinen Eigentumsnachweis für den Roller erbringen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem nunmehr Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Der Roller sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren, wegen Fahren in Trunkenheit sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden eingeleitet. /pizw

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