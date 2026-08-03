Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken - Warnung vor betrügerischen Anrufen

Zweibrücken (ots)

Im Bereich Zweibrücken und Umgebung kam es am 02.08.2026 vermehrt zu betrügerischen Telefonanrufen, bei denen sich bislang unbekannte Täter als Polizeibeamte ausgaben. Ziel der Anrufer ist es, insbesondere ältere Menschen zu verunsichern und zur Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen zu bewegen.

Die Betrüger behaupten häufig, es habe in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben oder man habe bei festgenommenen Tätern Hinweise auf die Anschrift der Angerufenen gefunden. Anschließend versuchen sie, ihre Opfer unter Druck zu setzen und dazu zu bewegen, Geld oder Wertsachen an angebliche Polizeibeamte zu übergeben.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin: Die Polizei fordert niemals am Telefon die Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre finanziellen Verhältnisse oder vorhandene Wertgegenstände.

Beenden Sie bei einem solchen Anruf sofort das Gespräch. Wählen Sie im Zweifel selbst die Notrufnummer 110 oder setzen Sie sich mit Ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung.

Informieren Sie insbesondere ältere Angehörige, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmasche.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit. Sollten Sie einen entsprechenden Anruf erhalten oder verdächtige Beobachtungen machen, verständigen Sie umgehend die Polizei. |pizw

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