Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Einbruch in Einfamilienhaus

Bechhofen, Kirrberger Straße (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstagabend in ein Einfamilienhaus in der Kirrberger Straße in Bechhofen ein. Die Tat ereignete sich zwischen 18:45 Uhr und 23:15 Uhr.

Nach bisherigen Ermittlungen begaben sich die Täter auf die von der Straße aus nicht einsehbare Rückseite des Anwesens und hebelten eine gekippte Terrassentür auf. Im Wohnhaus durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Modeschmuck im Wert von ca. 250 Euro sowie eine Münzsammlung im Wert von etwa 50 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.300 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bechhofen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Bieten Sie keine Tatgelegenheiten! Wenn Sie Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie Ihre Haustür ab. Verschließen Sie zudem immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

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