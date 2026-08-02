PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Einbruch in Einfamilienhaus

Bechhofen, Kirrberger Straße (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstagabend in ein Einfamilienhaus in der Kirrberger Straße in Bechhofen ein. Die Tat ereignete sich zwischen 18:45 Uhr und 23:15 Uhr.

Nach bisherigen Ermittlungen begaben sich die Täter auf die von der Straße aus nicht einsehbare Rückseite des Anwesens und hebelten eine gekippte Terrassentür auf. Im Wohnhaus durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Modeschmuck im Wert von ca. 250 Euro sowie eine Münzsammlung im Wert von etwa 50 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.300 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bechhofen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Bieten Sie keine Tatgelegenheiten! Wenn Sie Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie Ihre Haustür ab. Verschließen Sie zudem immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 15:48

    POL-PIZW: Geparktes Fahrzeug beschädigt und weitergefahren

    Zweibrücken, Wattweilerstraße (ots) - Am 01.08.2026 zwischen 17:00 Uhr und 19:10 Uhr kam es in der Wattweilerstraße in Zweibrücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Wattweilerstraße aus Richtung Zweibrücken kommend in Fahrtrichtung Wattweiler. In Höhe des dortigen Sportvereins streifte er beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 08:37

    POL-PIZW: versuchter Diebstahl an Fahrrad

    Zweibrücken (ots) - Am Donnerstag, den 30.07.2026, kam es zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr vor dem städtischen Freibad in Zweibrücken zu einem versuchten Diebstahl eines Fahrradakkus. Das graue Herren-E-Bike der Marke Cube war an einem dortigen Fahrradständer abgestellt und mit Schloss gegen Wegnahme gesichert. Von einem unbekannten Täter wurde die Abdeckklappe des Akkus am Fahrradrahmen gelöst und dann versucht den ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 07:48

    POL-PIZW: Fahruntüchtiger Fahrzeugführer

    Zweibrücken (ots) - Am 29.07.2026, wurde um ca. 22:10 Uhr in der Europa Allee aus Richtung Hornbach kommend in Richtung Outlet durch Verkehrsteilnehmer ein Alfa Romeo gemeldet, der in gefährlicher Fahrweise geführt wird. Der PKW wurde unter anderem plötzlich fast bis zum Stillstand abgebremst. Kurz danach wurde er auf die Gegenfahrbahn gelenkt, sodass er fast von der Fahrbahn abkam. Nach dem Kreisverkehr bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren