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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Geparktes Fahrzeug beschädigt und weitergefahren

Zweibrücken, Wattweilerstraße (ots)

Am 01.08.2026 zwischen 17:00 Uhr und 19:10 Uhr kam es in der Wattweilerstraße in Zweibrücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Wattweilerstraße aus Richtung Zweibrücken kommend in Fahrtrichtung Wattweiler. In Höhe des dortigen Sportvereins streifte er beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. An dem geparkten Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den verursachenden Pkw oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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