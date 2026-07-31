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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: versuchter Diebstahl an Fahrrad

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026, kam es zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr vor dem städtischen Freibad in Zweibrücken zu einem versuchten Diebstahl eines Fahrradakkus. Das graue Herren-E-Bike der Marke Cube war an einem dortigen Fahrradständer abgestellt und mit Schloss gegen Wegnahme gesichert. Von einem unbekannten Täter wurde die Abdeckklappe des Akkus am Fahrradrahmen gelöst und dann versucht den Akku, welcher ebenfalls separat mit einem Schloss gesichert ist, zu entwenden. Es blieb beim Versuch, ein Schaden ist glücklicherweise nicht entstanden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de um sachdienliche Hinweise. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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