Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahruntüchtiger Fahrzeugführer

Zweibrücken (ots)

Am 29.07.2026, wurde um ca. 22:10 Uhr in der Europa Allee aus Richtung Hornbach kommend in Richtung Outlet durch Verkehrsteilnehmer ein Alfa Romeo gemeldet, der in gefährlicher Fahrweise geführt wird. Der PKW wurde unter anderem plötzlich fast bis zum Stillstand abgebremst. Kurz danach wurde er auf die Gegenfahrbahn gelenkt, sodass er fast von der Fahrbahn abkam. Nach dem Kreisverkehr bei der "World of Fun" hielt er an, der Fahrer stieg aus und begab sich an seinen Kofferraum. Dabei machte er auf die meldenden Verkehrsteilnehmer einen verwirrten Eindruck. Das Fahrzeug konnte im Bereich des "Turbokreisels" einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer, ein 77-jähriger Mann, machte dabei einen stark verwirrten Eindruck und befand sich in einem fahruntüchtigen Zustand. Er gab an, aufgrund der Einnahme von Medikamenten während der Fahrt mehrmals eingeschlafen zu sein. Während der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde eine nicht gekennzeichnete Luftdruckwaffe aufgefunden und sichergestellt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, eine Blutprobe wurde ihm entnommen.

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