POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht
Zweibrücken (ots)
Der Nutzer eines schwarzen BMW parkte sein Fahrzeug am 28.07.2026, um ca. 19:30 Uhr in der Querstraße. Als er am 29.07.2026, um 20:30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, fand er es beschädigt vor. Der unbekannte Unfallverursacher muss beim Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel des BMW kollidiert sein. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 400 |PIZW
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