Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall aufgrund verlorener Ladung

Hornbach (ots)

Am 29.07.2026 ereigneten sich um ca. 13:10 Uhr kurz hintereinander auf der L700, in Höhe der Hornbachtalbrücke zwei Unfälle, nachdem ein unbekannter LKW Ladung in Form von großen Steinen verloren hatte. Zwei Fahrzeuge, ein weißer Citroen und ein silberner Renault überfuhren die Steine, wobei sie sich jeweils einen Reifen mit Felge beschädigten. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils EUR 200. |PIZW

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