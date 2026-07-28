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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Drogenbeeinflusster E-Scooter-Fahrer

Zweibrücken (ots)

Am 27.07.2026 wurde um 12:30 Uhr ein 44-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in der Franckstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei ihm betäubungsmittelspezifische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht, worauf der Mann zu hiesiger Dienststelle verbracht und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. | PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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