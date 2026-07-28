POL-PIZW: Drogenbeeinflusster E-Scooter-Fahrer

Zweibrücken (ots) - Durch einen Zeitungsausträger wird am Montag, 27.07.206 um 03:30 Uhr mitgeteilt, dass in der Landauer Straße auf Höhe der Einmündung in Richtung Contwig eine schlafende Person auf dem Bürgersteig liege. Vor Ort traf die Funkstreife auf einen tief- und fest schlafenden, schnarchenden, 22-Jährigen. Der junge Mann war auf dem Heimweg vom Stadtfest und verwechselte hierbei den Bürgersteig mit ...

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