POL-PIZW: Drogenbeeinflusster E-Scooter-Fahrer
Zweibrücken (ots)
Am 27.07.2026 wurde um 12:30 Uhr ein 44-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in der Franckstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei ihm betäubungsmittelspezifische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht, worauf der Mann zu hiesiger Dienststelle verbracht und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. | PIZW
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