POL-PIZW: Diebstahl aus PKW
Zweibrücken (ots)
Zwischen dem 23.07.2026, 12:00 Uhr und dem 27.07.2026, 07:30 Uhr brachen unbekannte Täter in der Gerhart-Hauptmann-Straße einen weißen Firmenwagen, einen Peugeot Transporter auf und entwendeten daraus Werkzeuge und Kupferkabel im Wert von ca. EUR 20.000. Der, am Fahrzeug angerichtete Aufbruchsschaden beläuft sich auf ca. EUR 3.500. | PIZW
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