POL-PIZW: Diebstahl aus PKW

Contwig (ots) - Am Freitag, den 25.07.2026, kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Flächenbrand zwischen Contwig und dem Gewerbegebiet Steitzhof. Dort waren aus bisher noch unbekannter Ursache eine Ackerfläche und ein angrenzendes Waldstück von ca. 1 Hektar in Brand geraten. Der Brand konnte von Feuerwehrkräften verschiedener Löscheinheiten und mit Unterstützung von Landwirten erfolgreich bekämpft werden. Aufgrund des ...

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