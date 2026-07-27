Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Auch der letzte Gast des Stadtfestes findet sein Bett

Zweibrücken (ots)

Durch einen Zeitungsausträger wird am Montag, 27.07.206 um 03:30 Uhr mitgeteilt, dass in der Landauer Straße auf Höhe der Einmündung in Richtung Contwig eine schlafende Person auf dem Bürgersteig liege. Vor Ort traf die Funkstreife auf einen tief- und fest schlafenden, schnarchenden, 22-Jährigen. Der junge Mann war auf dem Heimweg vom Stadtfest und verwechselte hierbei den Bürgersteig mit seinem Bett, weshalb er sich kurzerhand dort zum Nachtschlaf niederließ. Nachdem er durch die Funkstreife aufgeweckt wurde, war er sichtlich überrascht was die Polizei neben seinem Bett möchte. Erst danach realisierte er, dass er von seinem Bett noch etwas entfernt war. Ein freiwilliger AAT ergab um 03:43h einen Wert von 1,53 Promille. Erfreut über diesen Wert stieg der junge Mann in den Streifenwagen um die Heimreise anzutreten. /pizw

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