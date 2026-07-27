Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum von Montag, 20.07.2026 bis Sonntag, 26.07.2026, 12.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Wenden oder Rangieren einen in der Ludwig-Hautt-Straße ordnungsgemäß abgestellten Wohnwagen der Marke Hymer. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw

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