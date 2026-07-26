Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Flächenbrand - Polizei sucht Zeugen

Contwig (ots)

Am Freitag, den 25.07.2026, kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Flächenbrand zwischen Contwig und dem Gewerbegebiet Steitzhof. Dort waren aus bisher noch unbekannter Ursache eine Ackerfläche und ein angrenzendes Waldstück von ca. 1 Hektar in Brand geraten.

Der Brand konnte von Feuerwehrkräften verschiedener Löscheinheiten und mit Unterstützung von Landwirten erfolgreich bekämpft werden.

Aufgrund des Verdachts der Brandstiftung hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Wurden Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich festgestellt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |pizw

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