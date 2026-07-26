Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl eines Geldbeutels - Polizei sucht Zeugen

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, den 25.07.2026, wurde der Polizei ein Diebstahl eines Geldbeutels aus einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße am ZOB in Zweibrücken gemeldet.

Nach Angaben der 69-jährigen Geschädigten hielt sie sich gegen 11:30 Uhr zum Einkaufen im Netto-Markt auf und hatte ihren Geldbeutel in der offenen Tasche ihres Rollators verstaut. An der Kasse stellte sie kurz darauf fest, dass ihr Geldbeutel, in welchem sich neben Bargeld und Bankkarten auch mehrere persönliche Dokumente befanden, weg war.

Die Geschädigte gab an, während ihres Einkaufs ein bislang unbekanntes Pärchen im Alter zwischen 25-30 Jahren bemerkt zu haben, die sich auffällig in ihrem Umfeld aufhielten. Beide sollen schlank, auffällig groß und zudem auch sehr gut gebräunt gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den unbekannten Personen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden. |pizw

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