Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: 45. Zweibrücker Stadtfest/Zweiter Tag

Zweibrücken (ots)

Auch der zweite Tag des Stadtfestes in Zweibrücken war ähnlich gut besucht wie der erste Veranstaltungstag. Nach den beendeten Musikdarbietungen verweilten noch viele Besucher bei milden Temperaturen in der Fußgängerzone an den Verkaufsständen. Gegen 00.45 Uhr waren dann deutliche Abwanderungstendenzen festzustellen. Aus polizeilicher Sicht verlief der zweite Tag des Stadtfestes weitestgehend ereignisarm. Gegen 22.50 Uhr kam es auf dem Herzogplatz zu Streitigkeiten zwischen einem 58-jährigen Mann und einer 24-jährigen Frau, in deren Verlauf der Mann der Dame an den Hals griff und leicht zudrückte. Die Frau machte keine Verletzungen geltend, dem Täter, der eine Atemalkoholkonzentration von 1,57 Promille aufwies, wurde ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nach. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung wurde eingeleitet.

Gegen 00.45 Uhr wurde der Polizei eine weitere Körperverletzung auf dem Alexanderplatz gemeldet. Dort gerieten eine 24-jährige Frau und ein 29-jähriger Mann in Streit. Hierbei kam es zu einer Rangelei und beide Personen fielen auf den Boden. Auf dem Boden liegend zog der Mann die Frau an den Haaren. Mehrere Passanten griffen ins Geschehen ein und verhinderten dadurch weitere Tathandlungen. Der Täter wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,87 Promille auf und zeigte sich bei der Anzeigenaufnahme dauerhaft aggressiv. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Der polizeiliche Einsatz war um 03.00 Uhr beendet. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell