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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl aus Transporter

Contwig (ots)

In Contwig in der Albert-Schweitzer-Straße kam es zwischen Donnerstag, 23.07.2026, 13:45 Uhr und Freitag, 24.07.2026, 06:15 Uhr zu einem Diebstahl aus einem geparkten Transporter.

Bislang unbekannte Täter manipulierten die elektronische Zentralverriegelung eines verschlossenen grauen Citroën Jumper, indem sie mit einem unbekannten Werkzeug das Karosserieblech unterhalb des Fahrertürschlosses beschädigten und so letztendlich auf den Schließmechanismus einwirken konnten.

Anschließend öffneten die Täter die Schiebetür auf der Beifahrerseite und entwendeten aus dem Laderaum mehrere Reitsättel der Marken Velicea und Sommer sowie eine Werkzeugkiste mit Sattlerwerkzeugen im Gesamtwert von ca. 11.500 Euro.

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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